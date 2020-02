Indonesische Zentralbank senkt Leitzins

Die indonesische Zentralbank setzt inmitten der Coronavirus-Krise ihren Zinssenkungskurs fort. Wie die Notenbank des grössten islamischen Landes am Donnerstag in Jakarta mitteilte, sinkt der einwöchige Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent. Analysten hatten mehrheitlich mit der Reduzierung gerechnet. Es ist die erste Zinssenkung der Zentralbank in diesem Jahr, nach insgesamt vier solchen Schritten im Jahr 2019.