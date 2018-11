Inflation auf Zehn-Jahreshoch - Energiepreise treiben Teuerung an

(Ausführliche Fassung) - Angeheizt von gestiegenen Energiekosten sind die Verbraucherpreise in Deutschland im Oktober so stark gestiegen wie seit gut zehn Jahren nicht mehr. Das Preisniveau lag um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit vorläufige Daten. Eine höhere Jahresinflationsrate hatte es zuletzt im September 2008 mit 2,8 Prozent gegeben - dem Jahr der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent.