Inflation in Deutschland auf dem Rückzug

(Mehr Details) - Der drastische Rückgang der Ölpreise hat die Inflation in Deutschland in der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen im April gegenüber dem Vorjahresmonat nur noch um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch nach vorläufigen Daten mitteilte. Einen ebenso niedrigen Wert hatte es den Angaben zufolge im November 2016 gegeben. Im März hatte die Rate noch bei 1,4 Prozent gelegen.