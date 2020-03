Inflation in Deutschland sinkt in der Corona-Krise - Energie billiger

(Ausführliche Fassung) - Die Inflation in Deutschland ist angesichts gesunkener Energiepreise in der Coronakrise auf dem Rückzug. Im März stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat nur noch um 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden anhand erster Daten mitteilte. Im Januar und Februar hatte es jeweils einen Zuwachs um 1,7 Prozent gegeben.