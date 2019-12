Inflation in Eurozone zieht im November etwas an

Die Inflation in der Eurozone hat sich im November beschleunigt. Die Verbraucherpreise seien um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde wie von Volkswirten erwartet eine erste Schätzung bestätigt. Im Oktober hatte der Anstieg noch 0,7 Prozent betragen.