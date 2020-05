In Frankreich ist die Inflation weiter auf dem Rückzug. Wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte, lagen die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) 0,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 0,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich blieben die Verbraucherpreise im Schnitt unverändert. Analysten hatten im Jahresvergleich eine etwas höhere Rate erwartet.