Inflation in Italien schwächt sich stark ab

In Italien ist die Inflation im Februar überraschend stark gesunken. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 0,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom nach einer ersten Schätzung mit. Im Januar hatte die Inflationsrate noch deutlich höher bei 1,2 Prozent gelegen.