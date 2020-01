Inflation in Italien zieht wie erwartet an

In Italien hat sich der Preisauftrieb wie erwartet etwas verstärkt. Der nach europäischer Methode berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die italienische Statistikbehörde Istat am Dienstag in Rom laut einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im November hatte die Inflationsrate nur bei 0,2 Prozent gelegen.