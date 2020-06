In Deutschland ist die allgemeine Teuerung im Juni überraschend gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen 0,9 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Mai hatte die Preissteigerungsrate 0,6 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Wert auch für Juni gerechnet. Im Monatsvergleich stieg das Preisniveau um 0,6 Prozent.