Inflation in Spanien legt zu

Die Teuerung in Spanien ist zu Jahresbeginn gestiegen. Wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte, lagen die nach europäischem Standard ermittelten Lebenshaltungskosten (HVPI) im Januar 1,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Dezember hatte die Rate 0,8 Prozent betragen. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise dagegen um 1,4 Prozent. Analysten hatten mit der aktuellen Entwicklung in etwa gerechnet.