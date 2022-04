Inflation steigt in der Türkei auf rund 61 Prozent

In der Türkei hat die Inflation von sehr hohem Niveau aus weiter angezogen. Im März stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 61,14 Prozent, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Das lag etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Im Februar hatte die Inflationsrate 54,44 Prozent betragen. Auf Monatssicht stiegen die Verbraucherpreise im März um 5,46 Prozent.