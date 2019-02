In Deutschland hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres deutlich abgeschwächt. Im Januar sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich nur noch um 1,4 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Dezember hatten die Rate noch 1,7 Prozent betragen und im November hatte sie deutlich höher bei 2,3 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für Januar mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet.