Inflationsrate in Eurozone fällt stärker als erwartet

Der Preisauftrieb in der Eurozone hat sich im September noch stärker als erwartet abgeschwächt. Die Inflationsrate sei auf revidierte 0,8 Prozent gefallen, nachdem sie im Vormonat noch bei 1,0 Prozent gelegen hatte, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mit. Die Inflationsrate im September ist die niedrigste seit November 2016.