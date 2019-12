Institut: Grundverfassung der deutschen Wirtschaft ist nicht schlecht

Die Konjunktur in Deutschland hat sich nach Einschätzung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) stabilisiert. Ohne neue aussenwirtschaftliche Störungen dürfte sich die Wirtschaftsentwicklung allmählich wieder erholen, schreiben die Hamburger Forscher am Donnerstag in einem Update zu ihrer Konjunkturprognose. Das HWWI erwarte nach einem Wachstum von 0,6 Prozent im laufenden Jahr nun ein Plus von 1,4 Prozent im nächsten Jahr und 1,5 Prozent im Jahr 2021. "Die Grundverfassung der deutschen Wirtschaft ist nicht schlecht", heisst es in der Mitteilung. Auch die Stockung am Arbeitsmarkt werde bei positiver Entwicklung nur vorübergehend bleiben.