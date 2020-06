Wegen der Coronakrise wird die Wirtschaftsleistung in Österreich nach neuen Schätzungen von Instituten in diesem Jahr um etwa sieben Prozent sinken. Es werde eine tiefe, aber kurze Rezession in Österreich geben, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo), wobei sich der Abschwung voraussichtlich auf zwei Quartale beschränke.