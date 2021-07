Investoren stecken 100 Millionen Dollar in Videokonferenz-App Mmhmm

Nach dem Trend zu Videokonferenzen in der Corona-Pandemie heizt sich das Geschäft mit Diensten für die neue Arbeitswelt auf. So bekam die ein Jahr alte App Mmhmm, die Videounterhaltungen auf Plattformen wie Zoom mit Zusatzfunktionen verbessern will, am Mittwoch in ihrer zweiten Finanzierungsrunde 100 Millionen Dollar (rund 85 Mio Euro).