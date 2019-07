Iran dementiert Tankervorfall in Strasse von Hormus

Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben dementiert, dass es einen Zwischenfall mit einem britischen Schiff im Persischen Golf gegeben habe. "In den vergangenen 24 Stunden hatten wir in der Strasse von Hormus keinen Zwischenfall mit ausländischen Schiffen, auch nicht mit einem britischen", erklärten die Revolutionsgarden am Donnerstag auf ihrer Webseite.