Iran weist US-Vorwürfe zu Angriffen auf saudische Ölraffinerie zurück

Der Iran hat Vorwürfe von US-Aussenminister Mike Pompeo vehement zurückgewiesen, das Land sei an den Drohnenangriffen auf die grösste Ölraffinerie in Saudi-Arabien beteiligt gewesen. Pompeos Unterstellungen seien absurd, unerklärlich und daher auch halt- und wirkungslos, sagte Aussenamtssprecher Abbas Mussawi am Sonntag. Was im Jemen passiere, sei der Widerstand der Jemeniten gegen die Kriegsverbrechen der von den Saudis angeführten Militärkoalition, sagte der Sprecher laut Nachrichtenagentur Isna.