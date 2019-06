Iranischer Admiral: Iran kann jederzeit US-Drohnen abschiessen

Auch "der Feind" sei sich dieser Tatsache bewusst, so der Amiral laut Nachrichtenagentur Tasnim. Bei einem eventuellen Krieg gegen die USA spiele der Willen eine grosse Rolle, und aus Sicht von Chansadi hat der Iran mit seinem militärischen Potential den grösseren Willen.

Der Iran hat am Donnerstag eine US-Drohne abgeschoossen, nachdem diese angeblich den iranischen Luftraum in Persischen Golf verletzt hatte. Die US-Regierung bestreitet diese Darstellung und gibt an, dass die Aufklärungsdrohne in internationalem Luftraum geflogen sei.

Führende Mitglieder der US-Regierung sowie der iranischen Führung haben mehrmals betont, dass sie keinen Krieg wollen. Aber zugleich drohten sie der jeweils anderen Seite, dass ihr Militär auf einen Waffengang vorbereitet sei./str/fmb/DP/mis

