Irlands Notenbankchef warnt vor Überhitzung

Irlands Notenbank-Chef Philip Lane warnt vor einer möglichen Überhitzung in Teilen der Wirtschaft in den nächsten Jahren. Für die Regierung sei es eine grosse Herausforderung, sollte sich die Konjunktur mit dem Erreichen von Vollbeschäftigung ab Ende 2018 oder Anfang 2019 gänzlich ändern, sagte Lane in einem am Montag auf der Notenbank-Webseite veröffentlichten Interview der irischen Ausgabe der Zeitung "The Times".