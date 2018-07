IT-Branche rechnet mit weniger Wachstum

Der vorausschauende Swico ICT Index für das dritte Quartal 2018 ist um 4,8 Punkte gefallen, verbleibe aber mit 114,9 Punkten klar oberhalb der Wachstumsschwelle, teilt der Verband am Donnerstag mit. Generell erwarte die Schweizer ICT-Branche zwar eine gute Auftragslage, höhere Preise und Umsätze, befürchtet aber auch steigende Betriebs- und Investitionskosten. Zudem beschäftige den Wirtschaftszweig neben dem ICT-Spezialisten-Mangel vor allem das neue europäische Datenschutzgesetz.

Auch in Sachen Personalbestand rechnen die von Swico befragten Mitglieder mit mehr Neueinstellungen und freien Stellen. Allerdings dürfte der Bestand an Lehrlingen und Praktikanten mit Ausnahme des Bereichs "IT-Services" einen leichten Rückgang verzeichnen. Die grösste Herausforderung in der nahen Zukunft sehen alle ICT-Segmente allerdings im Fachkräfte-Mangel.

Die Umfrage spiegelt laut dem Verband nicht direkt Umsätze oder Verkaufszahlen, sondern die Erwartungen für das kommende Quartal. Die rund 500 befragten Swico-Mitglieder beschäftigen den Angaben nach rund 56'000 Mitarbeitende und erwirtschaften einen Jahresumsatz von 40 Milliarden Franken.

sta/tp

(AWP)