Die Stimmung in italienischen Industrieunternehmen hat sich im Juli nach der Erholung im Vormonat erneut aufgehellt. Wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator für das verarbeitende Gewerbe von 80,2 Punkten im Vormonat auf 85,2 Zähler. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf 86,0 Punkte gerechnet. Die Indikator für die Wirtschaftsstimmung, der alle Branchen umfasst, stieg deutlicher von 66,2 Punkte auf 76,7 Punkte.