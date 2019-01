Italien: Inflation schwächt sich überraschend deutlich ab

In Italien hat sich der Preisauftrieb auf Verbraucherebene im Dezember überraschend deutlich abgeschwächt. Wie das Statistikamt Istat am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte, lagen die nach europäischem Standard ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) 1,2 Prozent höher als im Vorjahr. Analysten hatten einen Anstieg von 1,4 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,6 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich fiel der HVPI im Dezember um 0,1 Prozent./elm/jsl/fba