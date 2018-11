In Italien hat die Teuerung im Oktober etwas angezogen. Wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte, lagen die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) 1,7 Prozent höher als vor einem Jahr. Istat bestätigte damit vorläufige Daten. Im September hatte die Inflationsrate noch 1,5 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent./bgf/jsl/jha/