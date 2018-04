In Italien ist die Jahresinflationsrate stärker gesunken als erwartet. Die Verbraucherpreise seien im April im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozent geklettert, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 0,9 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im April nur mit einem Rückgang auf 0,8 Prozent gerechnet.