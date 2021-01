In Italien sind die Verbraucherpreise im Dezember weiter gefallen. Das nach europäischer Methode berechnete Preisniveau (HVPI) sank gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Vorläufige Zahlen wurden damit bestätigt. Schon im November waren die Verbraucherpreise in diesem Tempo gesunken. Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Dezember um 0,2 Prozent zu./bgf/jha/