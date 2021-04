Die Stimmung in italienischen Unternehmen und die der Verbraucher hat sich im April stärker als erwartet verbessert. Die Unternehmensstimmung in der Industrie stieg um 3,5 Punkte auf 105,4 Punkte im Vergleich zum Vormonat, teilte das Statistikamts Istat am Dienstag in Rom mit. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 102,1 Punkte gerechnet.