Italien: Unternehmensstimmung trübt sich weiter ein - Konsumlaune steigt

Die Stimmung in den italienischen Unternehmen hat sich im Juli überraschend stark eingetrübt und erreichte den tiefsten Stand seit mehr als vier Jahren. Der entsprechende Indexwert ging erneut zurück und fiel um 0,6 Punkte auf 100,1 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Anfang 2015. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, aber im Schnitt nur auf 100,5 Punkte.