Italien: Verbraucherpreise ziehen deutlich an

Die Inflation in Italien ist im Juli überraschend und deutlich gestiegen. Das nach dem europäischen Preisindex HVPI erhobene Preisniveau kletterte um 1,9 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat, teilte das Statistikam Istat am Dienstag in Rom mit. Das ist die höchste Rate seit April 2017. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Inflationsrate von 1,4 Prozent gerechnet. Vor allem steigende Energiepreise sind für den Anstieg verantwortlich.