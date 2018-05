Im Gegensatz zur Eurozone insgesamt hat sich das Wachstum in Italien damit im ersten Quartal nicht abgeschwächt. Allerdings war der BIP-Anstieg im Währungsraum mit 0,4 Prozent immer noch höher als in der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone. Italien hinkte zuletzt der Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone hinterher.

Im Jahresvergleich wuchs die italienische Wirtschaft im ersten Quartal um 1,4 Prozent. Im Vorquartal hatte das Jahreswachstum noch bei 1,6 Prozent gelegen./jsl/bgf/jha/

(AWP)