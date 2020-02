Italiens Geschäftsklima verbessert sich überraschend - Konsumlaune schwächer

Die Stimmung in den italienischen Unternehmen hat sich im Februar überraschend verbessert. Der Indexwert für das Produzentenvertrauen sei um 0,6 Prozent auf 100,6 Punkte gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mit. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang auf 99,4 Punkte gerechnet. Ausserdem wurde der Wert für Januar leicht um 0,1 Punkte nach oben revidiert.