Italiens Inflation bleibt nahe der Nullmarke

In Italien sind die Verbraucherpreise im April weiterhin kaum gestiegen. Der für europäische Zwecke erhobene Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) legte im Jahresvergleich um 0,1 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit bestätigte die Behörde wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung.