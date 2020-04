Italiens Inflation schwächt sich wie erwartet weiter ab

Die Inflation in Italien hat sich wie erwartet weiter abgeschwächt. Der nach europäischer Methode berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg im März um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die italienische Statistikbehörde Istat am Mittwoch in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies entsprach der ersten Schätzung und war von Ökonomen erwartet worden. Damit ist die Jahresinflation zum dritten Mal in Folge zurückgegangen und erreichte nun das niedrigste Niveau seit November 2016. Im Dezember hatte der Wert noch bei 0,5 Prozent gelegen.