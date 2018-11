Italiens Verhandlungsbereitschaft erfreut Finanzmärkte

Etwas versöhnlichere Töne aus Italien haben die Anleger am Montag auf Entspannung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission hoffen lassen. An den europäischen Börsen sorgten Äusserungen aus Rom für Kursauftrieb, besonders deutlich ging es an der italienischen Börse nach oben. Die Renditen für italienische Staatsanleihen fielen deutlich, der Zinsaufschlag gegenüber deutschen Bundesanleihen sank ebenfalls.