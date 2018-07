IWF: Deutsche Wirtschaft trotz Risiken weiter im Aufschwung

Die deutsche Wirtschaft bleibt nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein Muster an Stabilität, ist aber auch vor Risiken nicht gefeit. Die Wirtschaftsleistung werde im Jahr 2019 um 2,1 Prozent steigen, hiess es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des IWF. Die Arbeitslosenquote werde demnach nochmals leicht um 0,1 Punkte auf 3,5 Prozent sinken.