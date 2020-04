IWF gewährt Pakistan über eine Milliarde US-Dollar Corona-Hilfe

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Pakistan im Kampf gegen die Corona-Krise Nothilfen in Höhe von knapp 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) zugesagt. Damit könne das südasiatische Land seine Währungsreserven aufstocken, die Ausgaben für das Gesundheitswesen erhöhen und mehr tun, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise abzufedern, erklärte der IWF am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington. Die Pandemie habe bereits erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft, hiess es weiter. Durch die IWF-Mittel verbessere sich Pakistans Finanzlage, was auch die Unterstützung weiterer Geber nach sich ziehen dürfte, hiess es weiter.