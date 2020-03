IWF: Globales Wachstum wegen Coronavirus langsamer als im Vorjahr

(Ausführliche Fassung) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) nimmt wegen des neuartigen Coronavirus seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zurück. Das Wachstum werde 2020 niedriger ausfallen als im Vorjahr, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Mittwoch vor Journalisten. Wie stark die Konjunktur zurückgehen werde, sei momentan aber noch nicht absehbar. 2019 wuchs die Weltwirtschaft einer IWF-Schätzung vom Januar zufolge um etwa 2,9 Prozent. Für 2020 prognostizierte der IWF damals noch ein Plus von 3,3 Prozent. Eine aktualisierte Prognose will der IWF voraussichtlich im kommenden Monat veröffentlichen.