IWF kritisiert US-Finanzpolitik

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die pro-zyklische Finanzpolitik der US-amerikanischen Regierung kritisiert. In fast allen entwickelten Volkswirtschaften dürften die Schuldenquoten - also das Verhältnis von Verschuldung zu Wirtschaftsleistung - in den kommenden Jahren fallen, sagte IWF-Fiskalchef Vitor Gaspar am Mittwoch in Washington. Nur in einem Land sei das nicht der Fall: in den USA.