IWF mahnt Deutschland zu höheren Investitionen

Trotz der rund laufenden Konjunktur muss Deutschland dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge mehr zur nachhaltigen Stärkung des Wirtschaftswachstums tun. So sei es nötig, die Investitionen im Inland "entschlossener" anzuschieben, heisst es in den am Montag in Berlin vorgelegten Empfehlungen.