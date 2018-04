IWF sieht grössere Risiken an den Finanzmärkten

Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht grössere Risiken an den internationalen Finanzmärkten. Die kurzfristigen Risiken seien gestiegen, während die mittelfristigen Gefahren auf erhöhtem Niveau verharrten, teilte der IWF am Mittwoch in Washington mit. IWF-Finanzmarktchef Tobias Adrian sprach von einer "holprigen Strasse", die ein Risiko für das Wirtschaftswachstum darstelle.