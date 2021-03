IWF wird globale Konjunkturprognose für dieses Jahr erhöhen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird seine globale Konjunkturprognose für dieses und nächstes Jahr trotz der Corona-Pandemie anheben. Im Januar sei für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent prognostiziert worden, nun sei mit einer "weiteren Beschleunigung" zu rechnen, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Dienstag. Die Wirtschaft in vielen Industriestaaten werde sich dank der Impfkampagnen in diesem Jahr erholen, zudem habe es unter anderem in den USA weitere Massnahmen zur Stützung der Konjunktur gegeben, sagte Georgiewa. Die neue Prognose soll am Dienstag veröffentlicht werden.