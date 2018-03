In Japan ist die Industrieproduktion im Februar nicht so stark gestiegen wie Volkswirte erwartet hatten. Sie sei um 4,1 Prozent zum Vormonat nach oben geklettert, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie am Freitag in Tokio mit. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten hatten hingegen nach dem massiven Einbruch im Januar mit einer Erholung um 5,0 Prozent gerechnet.