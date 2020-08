Japan: Inflation weiter an der Nulllinie

Die Inflation in Japan ist weiterhin kaum spürbar. Nach Regierungszahlen vom Freitag betrug die Kernrate im Juli wie im Vormonat null Prozent. Die Kerninflation gibt die Teuerung abzüglich der Preisentwicklung von frischen Lebensmitteln an. Die Kerninflation ohne frische Lebensmittel und Energie betrug 0,4 Prozent und damit ebenfalls so viel wie im Vormonat. Die Gesamtinflation lag bei 0,3 Prozent und damit etwas höher als im Juni.