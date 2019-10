Japan: Preisentwicklung in Tokio trotz Steuererhöhung schwach

In Japan hat sich die Preisentwicklung in der führenden Wirtschaftsregionen des Landes trotz einer Steuererhöhung nicht verstärkt. Im Grossraum Tokio lag die von der Zentralbank besonders stark beobachtete Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, im Oktober bei 0,5 Prozent, wie die Regierung am Dienstag in Tokio mitteilte. Im September waren die Preise in dieser Abgrenzung ebenfalls um 0,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.