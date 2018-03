Japan: Stärkste Inflation seit fast drei Jahren

In Japan hat sich der Preisauftrieb weiter verstärkt. In der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt war die Inflation im Februar so stark wie seit fast drei Jahren nicht mehr und näherte sich dem Zielwert der japanischen Notenbank. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 1,5 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Volkswirte hatten dies erwartet.