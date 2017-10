Japanische Industrieproduktion legt erneut stärker zu als erwartet

Die japanische Industrieproduktion ist im September stärker gestiegen als Experten und Regierung erwartet hatten. Die Produktion legte im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent zu, wie die Regierung am Dienstag in Tokio mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 2,0 Prozent gerechnet und auch die Regierung war von einem geringeren Plus ausgegangen.