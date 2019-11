Japanische Inflationsrate weiter auf niedrigem Niveau

In Japan bleibt die Preisentwicklung weiter schwach und damit neben den Folgen der weltweiten Handelskonflikte eines der grössten Probleme der Wirtschaft. Im Oktober zog zwar die von der Notenbank besonders stark beobachtete Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, auf 0,4 Prozent an, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte.