Japanische Inflationsrate zieht etwas an

In Japan hat die Inflationsrate im November etwas angezogen. Die von der Notenbank besonders stark beobachtete Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg von 0,4 Prozent im Vormonat auf 0,5 Prozent an, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Volkswirte hatte mit dem Anstieg gerechnet.