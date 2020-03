Die japanische Zentralbank hat das nationale Finanzsystem angesichts der Virus-Krise mit zusätzlicher Liquidität versorgt. Wie die Notenbank am Montag in Tokio mitteilte, wurde den Banken der übergangsweise Ankauf von Staatsanleihen im Wert von 500 Milliarden Yen (etwa 4,2 Milliarden Euro) angeboten. Verkaufen die Banken Staatsanleihen in ihrem Besitz, erhalten sie im Gegenzug liquide Mittel. Es ist die erste vergleichbare Aktion seit dem Jahr 2016.