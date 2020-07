Die japanischen Exporte sind im Juni wegen der Corona-Pandemie den dritten Monat in Folge um mehr als ein Fünftel gefallen. Im Juni sei der Wert der Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 26,2 Prozent auf 4,9 Billionen Yen (rund 40 Mrd Euro) gesunken, teilte das japanische Finanzministerium am Montag in Tokio mit.